50 дошколят ходят в опасный детсад под Воронежем

Родители рассказали о стареющих игровых площадках с ржавыми железяками и об аварийных деревьях, которые представляют угрозу для 50 дошкольников, посещающих площадку.
Селяне уже пять лет обращаются к властям с просьбой привести детский садик в порядок. Чиновники, с одной стороны, не отказывают в капремонте, а с другой, — не торопятся с обновлением. Единственное, что сделали за последнее время — уложили асфальт у входа. Однако ступеньки продолжают рассыпаться, а под кровлей висят доски, которые могут в любой момент отвалиться.
Отчаявшиеся жители поселка обратились на прямую линию президента к общественникам Народного фронта (ОНФ).
Представители ОНФ направили обращение в региональное министерство образования в администрацию Таловского района с настоятельной просьбой запланировать капремонт дошкольного учреждения. При этом в самое ближайшее время с территории детсада необходимо убрать все, что может травмировать детей.