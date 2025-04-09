50 дошколят ходят в опасный детсад под Воронежем

Селяне уже пять лет обращаются к властям с просьбой привести детский садик в порядок. Чиновники, с одной стороны, не отказывают в капремонте, а с другой, — не торопятся с обновлением. Единственное, что сделали за последнее время — уложили асфальт у входа. Однако ступеньки продолжают рассыпаться, а под кровлей висят доски, которые могут в любой момент отвалиться.