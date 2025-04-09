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50 дошколят ходят в опасный детсад под Воронежем

Жители поселка Высокий Таловского района Воронежской области сообщили об опасном состоянии местного детского садика.

Родители рассказали о стареющих игровых площадках с ржавыми железяками и об аварийных деревьях, которые представляют угрозу для 50 дошкольников, посещающих площадку.

Селяне уже пять лет обращаются к властям с просьбой привести детский садик в порядок. Чиновники, с одной стороны, не отказывают в капремонте, а с другой, — не торопятся с обновлением. Единственное, что сделали за последнее время — уложили асфальт у входа. Однако ступеньки продолжают рассыпаться, а под кровлей висят доски, которые могут в любой момент отвалиться.

Отчаявшиеся жители поселка обратились на прямую линию президента к общественникам Народного фронта (ОНФ).

Представители ОНФ направили обращение в региональное министерство образования в администрацию Таловского района с настоятельной просьбой запланировать капремонт дошкольного учреждения. При этом в самое ближайшее время с территории детсада необходимо убрать все, что может травмировать детей.