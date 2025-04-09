Ефремов вышел из колонии

АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) и отбыл по месту регистрации, сообщил его адвокат Юрий Падалко.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.
«Решение суда — значит, он (Ефремов. — Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву», — сказал Падалко.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.
Как заявлял адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), после освобождения артист в первую очередь займется своим здоровьем.
Ефремов отбывал наказание в белгородской колонии после смертельного ДТП в центре Москвы. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.