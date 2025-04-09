Ефремов вышел из колонии

Ефремов отбывал наказание в белгородской колонии после смертельного ДТП в центре Москвы. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.