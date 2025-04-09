В Перми планируют переименовать остановки на площади Карла Маркса

В Перми планируют изменить названия остановок «Площадь Карла Маркса» в обоих направлениях. Речь идет о павильонах, которые находятся рядом с площадью на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского. Им могут присвоить наименования «Город трудовой доблести». Соответствующее предложение поступило в Общественный совет по топонимике.
Все желающие могут высказаться по данному поводу. Пермяки могут направить свои мнения в городской департамент культуры и молодежной политики по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27, или на электронную почту: dkmp@perm.permkrai.ru.
Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми летом 2020 года. А памятную стелу в честь присвоения Перми почетного звания установили на площади Карла Маркса в октябре 2023 года. Это место выбрали голосованием сами жители города. Архитектурный ансамбль состоит из амфитеатра, стены с мозаикой и самой стелы. Высота памятной стелы составляет около 26 метров, а боковые грани облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад жителей Перми в достижение Победы.