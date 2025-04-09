В Перми планируют переименовать остановки на площади Карла Маркса

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми летом 2020 года. А памятную стелу в честь присвоения Перми почетного звания установили на площади Карла Маркса в октябре 2023 года. Это место выбрали голосованием сами жители города. Архитектурный ансамбль состоит из амфитеатра, стены с мозаикой и самой стелы. Высота памятной стелы составляет около 26 метров, а боковые грани облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад жителей Перми в достижение Победы.