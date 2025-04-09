Движение через «Верхний Ларс» приостановили

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
«Запрещено движение на участке г. Владикавказ — н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. ФТС рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.