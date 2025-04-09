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Свыше 21 тысячи человек отчислено из вузов в Казахстане

Из них 1455 иностранных студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Об этом стало известно из ответа Министерства науки и высшего образования РК на официальный запрос.

— По данным вузов, в 2024—2025 учебном году отчислено 21 271 человек. Из них 1455 иностранных студентов. Причинами отчисления являются: собственное желание, академическая неуспеваемость, финансовые затруднения, перевод в другой вуз, в связи со смертью и другие, — сообщили в ведомстве.

По данным Миннауки, доля отчислившихся на разных курсах обучения от общего числа отчисленных составляет: 1 курс −47,3%; 2 курс −27,5%, 3 курс — 16%, другие курсы — 9,2%. Доля отчисленных студентов (от общего числа обучающихся — 680156 человек), обучавшихся по гранту составляет — 0,1%, на платной основе 2,5%.

— Вузами для снижения уровня отчислений принимаются ряд мер: академическая поддержка (наставничество, дополнительные занятия, курсы; разъяснительная работа среди студентов — предоставление скидок по обучению и т. д., — говорится в ответе.

Также в министерстве сообщили, что в прошлом учебном году количество отчисленных составляло 37 503 человек, что на 16 тысяч человек больше по сравнению с нынешним учебным годом.