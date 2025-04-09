Свыше 21 тысячи человек отчислено из вузов в Казахстане

— По данным вузов, в 2024—2025 учебном году отчислено 21 271 человек. Из них 1455 иностранных студентов. Причинами отчисления являются: собственное желание, академическая неуспеваемость, финансовые затруднения, перевод в другой вуз, в связи со смертью и другие, — сообщили в ведомстве.