Виталий Хоценко сообщил о разработке уникальной стратегии развития Омской области

С 16 апреля в Омске начнет работу Международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества. В его работе примут участие эксперты, представители власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи из шести стран. О своем участии в мероприятии уже заявили Беларусь, Казахстан, Узбекистан, КНР и Индия.