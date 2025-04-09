Виталий Хоценко сообщил о разработке уникальной стратегии развития Омской области

С 16 апреля в Омске начнет работу Международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества. В его работе примут участие эксперты, представители власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи из шести стран. О своем участии в мероприятии уже заявили Беларусь, Казахстан, Узбекистан, КНР и Индия.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в программе Форума — вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, ESG-рейтингования, зеленого развития, роли бизнеса в территориальном развитии. Кроме того, состоится интерактивная сессия для молодежи.
Омская область представит на Форуме уникальный документ — Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области. В нем впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной Ассамблеей ООН.
Также участники обсудят реализацию национальных проектов и региональную политику в области климатической адаптации и декарбонизации экономики.
Организаторами масштабного мероприятия выступают министерство экономического развития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России и правительство Омской области. Подробно узнать о программе Международного форума устойчивого развития ШОС и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте.