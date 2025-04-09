«До приезда подразделений МЧС пожар не тушили». Под Минском загорелась крупная СТО

В Минском районе ночью 9 апреля произошло серьезное возгорание на крупной станции технического обслуживания. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Пожар случился на довольно крупной СТО в деревне Дроздово. О возгорании подразделения МЧС оповестила система «Молния». А прибывшие по вызову спасатели на месте обнаружили горение покрышек на открытой площадке и дым из ворот СТО.
Огонь успел уничтожить балансировочный станок, повредил мопед, две легковые машины и два микроавтобуса. Отмечается, что до прибытия подразделений МЧС пожар никто не тушил. Пострадавших нет.
Причину возгорания еще предстоит установить.
Днем ранее БЖД сообщала о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».
Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.