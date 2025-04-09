Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До приезда подразделений МЧС пожар не тушили». Под Минском загорелась крупная СТО

МЧС сказало о пожаре на СТО под Минском, которую не тушили до приезда пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе ночью 9 апреля произошло серьезное возгорание на крупной станции технического обслуживания. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар случился на довольно крупной СТО в деревне Дроздово. О возгорании подразделения МЧС оповестила система «Молния». А прибывшие по вызову спасатели на месте обнаружили горение покрышек на открытой площадке и дым из ворот СТО.

Огонь успел уничтожить балансировочный станок, повредил мопед, две легковые машины и два микроавтобуса. Отмечается, что до прибытия подразделений МЧС пожар никто не тушил. Пострадавших нет.

Причину возгорания еще предстоит установить.

Днем ранее БЖД сообщала о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».

Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.