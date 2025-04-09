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В Воронежской области взлетели цены на продукты быстрее, чем в среднем по стране

Власти пообещали взять под контроль стоимость основной группы товаров.

Источник: Комсомольская правда

Рост потребительских цен в регионе обсудили на специальном совещании, проведенном губернатором Александром Гусевым 8 апреля.

Министр экономического развития Людмила Запорожцева отметила, что еще в начале 2023 года инфляция в Воронежской области была ниже среднероссийских показателей. Однако с августа прошлого года среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе стал превышать общероссийский, составив 111,5% на конец года против 110,1% по стране.

По словам министра, основной причиной роста инфляции стали увеличившиеся цены на продукты питания, что связано с неурожаем и повышением затрат аграриев. В результате, в 2024 году стоимость продуктов в Воронежской области возросла на 13,1%, по сравнению с 11,13% в целом по России.

В связи с этим губернатор решил предпринять меры для государственного контроля цен на важнейшие продовольственные товары, включая заключение соглашений с торговыми сетями для стабилизации стоимости продуктов.