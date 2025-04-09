В Воронежской области взлетели цены на продукты быстрее, чем в среднем по стране

Министр экономического развития Людмила Запорожцева отметила, что еще в начале 2023 года инфляция в Воронежской области была ниже среднероссийских показателей. Однако с августа прошлого года среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе стал превышать общероссийский, составив 111,5% на конец года против 110,1% по стране.