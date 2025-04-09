На Широкой речке в Екатеринбурге может появиться мусороперерабатывающий завод

Он также высказался против штрафов за отказ сортировать мусор. Замглавы Екатеринбурга уверен, что такую привычку у горожан необходимо воспитывать убеждением, а не страхом. С этим может помочь создание условий для раздельного сбора отходов. На сегодняшний день в столице Урала действует восемь станций для сдачи отходов из различных материалов, однако в будущем их число планируют увеличить.