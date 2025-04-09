Цену на яйца в Калининградской области зафиксировали до середины мая

«Приближаются Пасха и майские праздники, понимаю, что на некоторые виды товаров спрос будет высок. Договорились с “Птицефабрикой Гурьевской” установить с сегодняшнего дня до середины мая отпускную цену на яйца 1-й категории 80 рублей. Агрохолдинг в магазинах “Наш продукт” удерживает розничную цену 88 рублей», — говорится в сообщении.