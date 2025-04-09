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Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Аксая после падения БПЛА

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Аксая после падения вражеского беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

После обнаружения беспилотника вблизи жилого дома и последующей эвакуации прокуратура Аксайского района осуществляет постоянный мониторинг соблюдения прав граждан, размещенных во временном пункте. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

— На текущий момент все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями, пострадавших нет, — сообщил прокурор Аксайского района Константин Артемов, который лично контролирует ситуацию на месте.

Напомним, жители были вынуждены покинуть свои дома после обнаружения подозрительного беспилотного летательного аппарата. В пункте временного размещения организовано горячее питание и медицинское наблюдение.

— Мы держим на особом контроле вопросы соблюдения всех прав граждан, оказавшихся в этой непростой ситуации, — подчеркнули в надзорном ведомстве.