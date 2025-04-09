Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии

«Сейчас он будет лечиться, естественно, дальше он вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист очень. Понимаете, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал, он даже здесь, вы знаете, значит, снимал эти короткие фильмы, насколько возможно было. Поэтому все хорошо, все прекрасно», — сказал адвокат журналистам.