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С 9 до 15 часов в центре Ростова отключат светофоры

Технические работы: какие перекрестки Ростова останутся без регулировки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове временно отключат светофоры на двух оживленных перекрестках. Об этом сообщили в администрации города.

В среду, 9 апреля, с 9:00 до 15:00 будут отключены светофорные объекты на следующих перекрестках: ул. Пушкинская/пр. Ворошиловский; ул. М. Горького/пр. Ворошиловский.

— Отключение связано с плановыми техническими работами, — пояснили в городской администрации. — Водителям рекомендуется быть особенно внимательными при проезде этих участков.

На время отключения движение будет осуществляться по правилам нерегулируемого перекрестка. Дорожные службы обещают завершить работы в установленные сроки.