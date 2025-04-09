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Ташкентский зоопарк приютил каракала, выброшенного на улицу

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). В Ташкентском зоопарке появился новый обитатель — каракал, которого в конце февраля обнаружили в Яккасарайском районе Ташкента.

Хищник оказался в плохом состоянии: кто-то держал его дома как питомца, но, судя по всему, совершенно не заботился о нём, а потом просто выбросил, когда надоел.

Сегодня у каракала всё хорошо. Он восстановился, постепенно привыкает к новой среде и находится под постоянным наблюдением специалистов в реабилитационном центре.

В зоопарке также прокомментировали призывы некоторых граждан выпустить животное «на волю». Как объяснили сотрудники, это невозможно — каракал родился в питомнике, с детства находился рядом с людьми и никогда не охотился самостоятельно. Природа для него — уже не дом, а опасность.

«Он полностью утратил навыки выживания в дикой среде. Отпустить его — значит подвергнуть смертельному риску», — подчеркнули специалисты.

Сейчас животное живёт в вольере, максимально приближенном к естественной среде обитания, и получает всё необходимое: еду, уход и заботу.

В зоопарке напомнили, что их работа — это не просто выставка животных. Это центр спасения, реабилитации и защиты. Именно здесь редкие животные получают второй шанс.