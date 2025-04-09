Ташкентский зоопарк приютил каракала, выброшенного на улицу

В зоопарке также прокомментировали призывы некоторых граждан выпустить животное «на волю». Как объяснили сотрудники, это невозможно — каракал родился в питомнике, с детства находился рядом с людьми и никогда не охотился самостоятельно. Природа для него — уже не дом, а опасность.