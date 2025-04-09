Нейросеть научили находить вредоносные программы, ворующие пароли

Кейлоггеры — это специальные программы или устройства, которые считывают нажатия клавиатуры и записывают их в специальный файл. Технология может использоваться как в законных целях, например, для мониторинга работы сотрудников, так и в злонамеренных. Основная угроза, которую несут клавиатурные шпионы, заключается в том, что они могут незаметно собирать конфиденциальную информацию, что приводит к риску мошенничества, краже личных данных и даже к финансовым потерям. Кроме того, кейлоггеры могут быть частью более сложных вредоносных программ, которые используют собранные данные для дальнейших атак, таких как фишинг или распространение вирусов.