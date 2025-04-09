В Иркутской области строительство социальных объектов увеличилось на 18%

Вводят и спортивные объекты, их площадь выросла на 7 639 квадратных метров, а спортзалы — на 3 тысячи кв. м. Появилось еще два сооружения с искусственным льдом, находятся они в Нижнеилимском и Усть-Удинском районах. Новые храмы распахнули свои двери для жителей Братска, а также Качугского и Тайшетского районов.