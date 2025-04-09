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В Иркутской области строительство социальных объектов увеличилось на 18%

За 2024 год подрядчики построили школы на 1 270 мест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области увеличились показатели ввода зданий производственного и социально-культурного назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, в 2024 в эксплуатацию ввели 314 объектов, а это на 18% больше, чем годом ранее.

— В 2024 подрядчики построили школы на 1270 мест, в детсадах добавилось 625 мест. Сфера здравоохранения пополнилась амбулаторно-поликлиническими организациями на 300 посещений в смену, в том числе построены детские поликлиники в Заларинском и Качугском районах, — делятся в пресс-службе Иркутскстата.

Вводят и спортивные объекты, их площадь выросла на 7 639 квадратных метров, а спортзалы — на 3 тысячи кв. м. Появилось еще два сооружения с искусственным льдом, находятся они в Нижнеилимском и Усть-Удинском районах. Новые храмы распахнули свои двери для жителей Братска, а также Качугского и Тайшетского районов.

При этом активно развиваются и другие сферы, например, специалисты удлиняют железные пути (+27 километров за год), устанавливают трансформаторные подстанции, бурят нефтяные скважины.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подписан документ о стабилизации цен на продукты.