В Иркутской области строительство социальных объектов увеличилось на 18%

В Иркутской области увеличились показатели ввода зданий производственного и социально-культурного назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, в 2024 в эксплуатацию ввели 314 объектов, а это на 18% больше, чем годом ранее.
— В 2024 подрядчики построили школы на 1270 мест, в детсадах добавилось 625 мест. Сфера здравоохранения пополнилась амбулаторно-поликлиническими организациями на 300 посещений в смену, в том числе построены детские поликлиники в Заларинском и Качугском районах, — делятся в пресс-службе Иркутскстата.
Вводят и спортивные объекты, их площадь выросла на 7 639 квадратных метров, а спортзалы — на 3 тысячи кв. м. Появилось еще два сооружения с искусственным льдом, находятся они в Нижнеилимском и Усть-Удинском районах. Новые храмы распахнули свои двери для жителей Братска, а также Качугского и Тайшетского районов.
При этом активно развиваются и другие сферы, например, специалисты удлиняют железные пути (+27 километров за год), устанавливают трансформаторные подстанции, бурят нефтяные скважины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подписан документ о стабилизации цен на продукты.