Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятого мая в Омске пройдет автомотопробег «Вперед, к Победе!»

Его готовят местные байкеры и любители ретроавтомобилей.
Источник: Комсомольская правда

В апреле 2025 года омичи активно готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы. Среди мероприятий, которые организуют в преддверии 9 Мая — тематический автомотопробег. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

5 мая на улицах Омска можно будет увидеть ретромашины и мотоциклы с установленными на них красными знаменами. Необычная колонна под девизом «Вперед, к Победе!» стартует от Старо-Северного кладбища, где сначала пройдет общегородской митинг.

«Следующая точка — мемориал “Слава героям” на Бульваре Победы, там будет организовано торжественное патриотическое мероприятие. завершится мотопробег патриотической акцией у стелы “Город трудовой доблести”. Спасибо парням за традиционное внимание к столь важной для каждого из нас дате», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее «КП Омск» озвучила итоги аукционов на украшение города к 9 Мая.