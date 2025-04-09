Пятого мая в Омске пройдет автомотопробег «Вперед, к Победе!»

В апреле 2025 года омичи активно готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы. Среди мероприятий, которые организуют в преддверии 9 Мая — тематический автомотопробег. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
5 мая на улицах Омска можно будет увидеть ретромашины и мотоциклы с установленными на них красными знаменами. Необычная колонна под девизом «Вперед, к Победе!» стартует от Старо-Северного кладбища, где сначала пройдет общегородской митинг.
«Следующая точка — мемориал “Слава героям” на Бульваре Победы, там будет организовано торжественное патриотическое мероприятие. завершится мотопробег патриотической акцией у стелы “Город трудовой доблести”. Спасибо парням за традиционное внимание к столь важной для каждого из нас дате», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ранее «КП Омск» озвучила итоги аукционов на украшение города к 9 Мая.