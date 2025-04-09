Работу пиццерии в Гвардейске приостановили на 30 суток из-за нарушения санитарных норм

В Гвардейске приостановили на 30 суток работу закусочной пиццерии «Эка». Во время проверки выявили нарушения санитарных норм. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Во время проверки осмотрели помещения, отобрали пробы продукции (полуфабрикаты, шашлык), взяли смывы с объектов внешней среды, проверили документы. «В ходе проверки выявлены грубые нарушения ООО “ЭКА” санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, которые создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, что подтверждено неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции», — говорится в сообщении.
Так, в пиццерии обнаружили мясную продукцию без маркировки, в исследованных образцах смывов с объектов внешней среды нашли бактерии группы кишечных палочек, в производственном цехе на участке приготовления холодных блюд, порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, не представлены медицинские книжки сотрудников, персонал работает в своей личной одежде и так далее.
В отношении ООО «Эка» возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ с применением наказания в виде административного приостановления деятельности. Суд признал юрлицо виновным и назначил соответствующее наказание.
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