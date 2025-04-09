Работу пиццерии в Гвардейске приостановили на 30 суток из-за нарушения санитарных норм

Так, в пиццерии обнаружили мясную продукцию без маркировки, в исследованных образцах смывов с объектов внешней среды нашли бактерии группы кишечных палочек, в производственном цехе на участке приготовления холодных блюд, порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, не представлены медицинские книжки сотрудников, персонал работает в своей личной одежде и так далее.