Актер Ефремов вышел из колонии

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельную аварию в Москве, вышел из исправительной колонии в связи с условно-досрочным освобождением (УДО) и отбыл по месту регистрации, об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.
По словам адвоката, Ефремов планирует лечиться (у актера хроническая обструктивная болезнь легких), а затем вернется к карьере.
Ранее 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении. Так как, согласно законодательству, в течение 15 суток оно не было обжаловано, решение суда вступило в силу 9 апреля.
Являться на учет.
В соответствии с решением суда Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять место жительства.
В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей условно-досрочное освобождение может быть отменено.
Смертельное ДТП.
Вечером 8 июня 2020 года, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, Ефремов пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада».
Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови нашли также следы наркотиков.
Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, вскоре мужчина скончался.
Приговор за ДТП.
Суд 8 сентября 2020 года признал Ефремова виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч российских рублей в пользу потерпевшей стороны и лишением права управления транспортным средством на срок три года.
Позднее Мосгорсуд изменил приговор: вместо 8 лет суд определил ему срок лишения свободы в 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
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