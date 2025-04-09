Актер Ефремов вышел из колонии

Суд 8 сентября 2020 года признал Ефремова виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч российских рублей в пользу потерпевшей стороны и лишением права управления транспортным средством на срок три года.