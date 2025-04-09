В Ростовской области проснулись ядовитые змеи

По словам серпентолога, в 2025 году гадюк местные жители стали замечать в конце марта из-за резкого потепления. Пока ядовитые змеи слабы — они восстанавливают тело и охотничьи навыки после спячки. В черте города встретить их сложно, а на берегу Дона — вполне можно. Из ядовитых змей в Ростовской области наиболее распространенная степная гадюка. При этом ее укус все же несмертельный, но пострадавшему потребуется медицинская помощь.