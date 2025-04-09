В Ростовской области проснулись ядовитые змеи

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на ростовского серпентолога Якова Астафьева.
Как рассказал Астафьев, змеи массово выходить из спячки в Ростовской области в апреле. Сначала просыпаются неядовитые змеи — обыкновенные и водяные ужи, медянки, полозы. Они начинают активизироваться при восстановлении кормовой базы. Почти одновременно с неядовитыми на Дону просыпаются и опасные гадюки.
По словам серпентолога, в 2025 году гадюк местные жители стали замечать в конце марта из-за резкого потепления. Пока ядовитые змеи слабы — они восстанавливают тело и охотничьи навыки после спячки. В черте города встретить их сложно, а на берегу Дона — вполне можно. Из ядовитых змей в Ростовской области наиболее распространенная степная гадюка. При этом ее укус все же несмертельный, но пострадавшему потребуется медицинская помощь.