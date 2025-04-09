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В Ростовской области проснулись ядовитые змеи

На Дону начали выходить из спячки гадюки.

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на ростовского серпентолога Якова Астафьева.

Как рассказал Астафьев, змеи массово выходить из спячки в Ростовской области в апреле. Сначала просыпаются неядовитые змеи — обыкновенные и водяные ужи, медянки, полозы. Они начинают активизироваться при восстановлении кормовой базы. Почти одновременно с неядовитыми на Дону просыпаются и опасные гадюки.

По словам серпентолога, в 2025 году гадюк местные жители стали замечать в конце марта из-за резкого потепления. Пока ядовитые змеи слабы — они восстанавливают тело и охотничьи навыки после спячки. В черте города встретить их сложно, а на берегу Дона — вполне можно. Из ядовитых змей в Ростовской области наиболее распространенная степная гадюка. При этом ее укус все же несмертельный, но пострадавшему потребуется медицинская помощь.