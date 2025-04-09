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Опасный творог нашли на маслосыркомбинате под Волгоградом

Некачественную молочку обнаружили на производстве в Волжском.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской области убереги от творога с растительными жирами вместо натурального молока. Россельхознадзор выявил масштабную фальсификацию продукции «Молсыркомбината-Волжский». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в надзорном ведомстве, в марте 2025 года проверка, согласованная с областной прокуратурой, началась после того, как в социальном учреждении региона обнаружили некачественный творог.

Результаты анализа шокировали: вместо заявленного на этикетке натурального молока, в 9%-ном твороге нашли растительные масла и жиры. На упаковке, конечно, красовалась надпись, что продукт изготовлен из нормализованного молока.

— По данным компонента «Меркурий» установлено, что предприятие выработало 379,7 кг творога 9%. В дальнейшем продукция была направлена на территорию Волгоградской и Астраханской областей, — уточнили в ведомстве.

Руководству комбината не удалось избежать ответственности. На юридическое и должностное лицо составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, комбинату выдали предписание немедленно устранить выявленные нарушения, а декларацию на выпуск товара отозвали.