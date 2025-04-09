Опасный творог нашли на маслосыркомбинате под Волгоградом

Жителей Волгоградской области убереги от творога с растительными жирами вместо натурального молока. Россельхознадзор выявил масштабную фальсификацию продукции «Молсыркомбината-Волжский». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в надзорном ведомстве, в марте 2025 года проверка, согласованная с областной прокуратурой, началась после того, как в социальном учреждении региона обнаружили некачественный творог.