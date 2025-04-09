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11 человек находятся в ПВР после падения беспилотника в Аксае

Под Ростовом пять детей и шесть взрослых находятся в ПВР после атаки БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 апреля 2025 Ростовскую область атаковали 29 беспилотников. Один из БПЛА повис на бельевых веревках в Аксае. Как рассказал глава администрации района Константин Доморовский, ЧП произошло в 03:23.

— Все жильцы дома эвакуированы, на базе дома культуры Молодежный развернут пункт временного обогрева, — уточнил он. — Для них организован чай, для детей — досуг.

По данным чиновника, в настоящее время в ПВР размещены 11 человек, из них 5 детей.

На месте падения БПЛА продолжают работать службы экстренного реагирования. Ждут прибытие пиротехников.

— Прошу жителей не приближаться к месту падения БПЛА и не мешать работе экстренных служб, — обратился к землякам Константин Доморовский.