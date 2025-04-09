Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии

«Казалось бы, город Евпатория находится на равнинной части Крыма, нет особых перепадов высот, но все равно водоснабжение неравномерное. Минус в том, что так построена система: одна точка прихода воды — и потом она распределяется по всему городу, по тупиковым в том числе сетям. И, конечно, жители самых отдаленных от нашей магистрали районов, домов получают воду позже всех», — пояснил Новик.