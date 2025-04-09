Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии

По его словам, аварийные работы по устранению утечки из-за прорыва на городском водоводе в ночь с 7 на 8 апреля на данный момент закончены и водоснабжение восстановлено. Но остаются локальные проблемы, требующие решения, отметил он.
«У нас остались локальные ситуации с четвертыми-пятыми этажами. Вот Авиагородок -там часть жителей без воды. Сейчас специалисты занимаются уже устранением локальных проблем, где-то есть завоздушивание системы водоснабжения, — сказал Новик. — Но я уверен, что сегодня в течение дня мы полностью закроем всю проблематику по Евпатории».
Руководитель предприятия отметил, что несмотря на запуск воды по сети, она может доходить не сразу до всех жителей Евпатории, что связано с особенностями старой системы городского водопровода.
«Казалось бы, город Евпатория находится на равнинной части Крыма, нет особых перепадов высот, но все равно водоснабжение неравномерное. Минус в том, что так построена система: одна точка прихода воды — и потом она распределяется по всему городу, по тупиковым в том числе сетям. И, конечно, жители самых отдаленных от нашей магистрали районов, домов получают воду позже всех», — пояснил Новик.
Он подчеркнул, что строительство в Евпатории нового кольцевого водовода, в рамках которого в начале апреля и проводились масштабные работы на сетях с отключениями, поможет решить эту проблему.
Но пока за все эти дни удалось восстановить «водоснабжение в домах и квартирах жителей Евпатории не без проблем», заметил Новик.
С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории производился масштабный ремонт. Без воды в эти дни оставались город, а также поселки Заозерное, Новоозерный, Мирный и село Прибрежное.
А уже 8 апреля на водопроводе произошла авария, отрезавшая воду от жителей старой части города-курорта. Для ее ликвидации привлекали тяжелую спецтехнику с гидромолотом, восстановить подачу пообещали к вечеру того же дня. На период ограничений водоснабжения в городе был организован подвоз воды. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с произошедшим.
Около шести часов вечера 8 апреля в пресс-службе компании «Вода Крыма» сообщили, что работы на водоводе завершены и «начата закачка воды в систему». А также предупредили, что ночное время давление в городской системе водоснабжения будет снижено до минимума, чтобы набрать резервуары чистой воды.