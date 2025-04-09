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Один из крупнейших дорожных строителей на Дону заработал почти 19 млрд руб

Выручка одной из крупнейших дорожных компаний Дона увеличилась более чем на 25%

Источник: Комсомольская правда

Один из крупнейших строительных дорожных подрядчиков Ростовской области, компания «Т-транс», за год увеличила свою выручку на 25,7%, достигнув почти 19 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

При этом чистая прибыль компании увеличилась на 32%, но более чем в 10 раз меньше выручки — 1,46 млрд рублей.

Также издание отмечает, что дорожная компания в прошлом году заключила 56 государственных контрактов на общую сумму 13,6 млрд рублей. В текущем году — уже восемь контрактов на 1,8 млрд рублей.