Один из крупнейших дорожных строителей на Дону заработал почти 19 млрд руб

Один из крупнейших строительных дорожных подрядчиков Ростовской области, компания «Т-транс», за год увеличила свою выручку на 25,7%, достигнув почти 19 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».