Один из крупнейших дорожных строителей на Дону заработал почти 19 млрд руб

Один из крупнейших строительных дорожных подрядчиков Ростовской области, компания «Т-транс», за год увеличила свою выручку на 25,7%, достигнув почти 19 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
При этом чистая прибыль компании увеличилась на 32%, но более чем в 10 раз меньше выручки — 1,46 млрд рублей.
Также издание отмечает, что дорожная компания в прошлом году заключила 56 государственных контрактов на общую сумму 13,6 млрд рублей. В текущем году — уже восемь контрактов на 1,8 млрд рублей.