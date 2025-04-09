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Из-за ротовирусной инфекции у посетителей в Казани закрыли ресторан «Ильмар-Сити»

Ресторан «Ильмар-Сити» в Казани временно закрыт после выявления нарушений санитарных норм и случаев ротавируса среди посетителей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: — несоблюдение технологии производства; — неправильное хранение продуктов — отсутствие сопроводительной документации на продукцию; — игнорирование мер по борьбе с грызунами и насекомыми; — нарушение правил мытья и дезинфекции посуды; — повторное использование замороженных блюд; — применение немаркированных продуктов; — допуск сотрудников к работе без медицинских осмотров и гигиенической подготовки.

Кроме того, было изъято 44,782 килограмма продукции. В отношении ООО «Маячок» составлены административные протоколы, материалы дела переданы в суд, а помещение ресторана опечатано.

Приволжский районный суд Казани постановил приостановить деятельность ресторана на 30 дней.