Из-за ротовирусной инфекции у посетителей в Казани закрыли ресторан «Ильмар-Сити»

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: — несоблюдение технологии производства; — неправильное хранение продуктов — отсутствие сопроводительной документации на продукцию; — игнорирование мер по борьбе с грызунами и насекомыми; — нарушение правил мытья и дезинфекции посуды; — повторное использование замороженных блюд; — применение немаркированных продуктов; — допуск сотрудников к работе без медицинских осмотров и гигиенической подготовки.
Кроме того, было изъято 44,782 килограмма продукции. В отношении ООО «Маячок» составлены административные протоколы, материалы дела переданы в суд, а помещение ресторана опечатано.
Приволжский районный суд Казани постановил приостановить деятельность ресторана на 30 дней.