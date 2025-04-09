Из-за ротовирусной инфекции у посетителей в Казани закрыли ресторан «Ильмар-Сити»

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: — несоблюдение технологии производства; — неправильное хранение продуктов — отсутствие сопроводительной документации на продукцию; — игнорирование мер по борьбе с грызунами и насекомыми; — нарушение правил мытья и дезинфекции посуды; — повторное использование замороженных блюд; — применение немаркированных продуктов; — допуск сотрудников к работе без медицинских осмотров и гигиенической подготовки.