Первые тюльпаны зацвели в национальном парке Башкирии

В нацпарке напомнили, что все виды диких тюльпанов находятся под особой защитой. Сбор или повреждение этих растений карается административным штрафом, который может достигать пяти тысяч рублей. Особый статус цветов подтверждается их включением в Красные книги как регионального, так и федерального значения, поскольку некоторые разновидности относятся к категории исчезающих видов.