Первые тюльпаны зацвели в национальном парке Башкирии

В национальном парке «Башкирия» наблюдается уникальное природное явление — массовое цветение дикорастущих тюльпанов. Эти хрупкие первоцветы раскрывают свои бутоны всего на несколько недель, создавая удивительное по красоте зрелище.
Специально для ценителей природы сотрудники заповедника проводят организованные экскурсии к местам цветения, позволяя посетителям увидеть эту недолговечную красоту.
В нацпарке напомнили, что все виды диких тюльпанов находятся под особой защитой. Сбор или повреждение этих растений карается административным штрафом, который может достигать пяти тысяч рублей. Особый статус цветов подтверждается их включением в Красные книги как регионального, так и федерального значения, поскольку некоторые разновидности относятся к категории исчезающих видов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.