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Минобразования: регистрация на ЦТ 2025 стартует в Беларуси

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование 2025.

Источник: Комсомольская правда

Регистрация на централизованное тестирование 2025 стартовала в Беларуси, сообщило 9 апреля Министерство образования.

Зарегистрироваться на ЦТ абитуриенты могут через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо подав заявление лично в одном из пунктов регистрации, адреса которых — на сайте РИКЗ.

Цена участия в ЦТ по одному учебному предмету — 4,2 белорусского рубля. Оплату можно осуществить в ЕРИП, а затем не позднее 22 апреля следует лично забрать пропуск на каждый предмет тестирования.

— Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков, — прокомментировали в РИКЗ.

В 2025 году ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

Ранее Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси.

Также мы писали, что Минобразования запускает горячую линию по вступительной кампании в Беларуси.

А еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.