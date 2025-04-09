Минобразования: регистрация на ЦТ 2025 стартует в Беларуси

Регистрация на централизованное тестирование 2025 стартовала в Беларуси, сообщило 9 апреля Министерство образования.
Зарегистрироваться на ЦТ абитуриенты могут через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо подав заявление лично в одном из пунктов регистрации, адреса которых — на сайте РИКЗ.
Цена участия в ЦТ по одному учебному предмету — 4,2 белорусского рубля. Оплату можно осуществить в ЕРИП, а затем не позднее 22 апреля следует лично забрать пропуск на каждый предмет тестирования.
— Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков, — прокомментировали в РИКЗ.
В 2025 году ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.
Ранее Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси.
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