В природный парк Омска прилетели лебеди-шипуны

«Относится к семейству утиных птиц и предпочитает постоянные места обитания. Этот вид считается самым крупным среди гусеобразных птиц. Лебеди-шипуны очень чувствительны к фактору беспокойства поэтому предпочитают обитать в уединенных местах, где мало людей, таких как заросшие водорослями озера, лиманы и болота», — говорится в сообщении.