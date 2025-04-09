В природный парк Омска прилетели лебеди-шипуны

В апреле 2025 года наблюдается активная миграция птиц. Прямо сейчас на водоеме омского природного парка можно увидеть редких особей. Так, сотрудники «Птичьей гавани» рассказали о прилете лебедя-шипуна или Cygnus olor, который внесен в Красную книгу региона.
Фото: «Природный парк “Птичья гавань”.
«Относится к семейству утиных птиц и предпочитает постоянные места обитания. Этот вид считается самым крупным среди гусеобразных птиц. Лебеди-шипуны очень чувствительны к фактору беспокойства поэтому предпочитают обитать в уединенных местах, где мало людей, таких как заросшие водорослями озера, лиманы и болота», — говорится в сообщении.
Представили охраняемой природной территории опубликовали фотоподборку белых красавцев. На ней можно увидеть, как лебеди-шипуны величаво осматривают окрестности, плавая в пойменной части левобережья Иртыша. Судя по снимкам, пернатые любители спокойствия вполне комфортно себя ощущают в центре Омска.
Фото: «Природный парк “Птичья гавань” Фото: “Природный парк “Птичья гавань”.
Ранее «КП Омск» рассказала, что метеорологи региона прогнозируют вторую волну половодья.