В ГД внесут проект об освобождении части работающих женщин от уплаты НДФЛ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми, если их доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Проект федерального закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налогообложения доходов женщин с детьми, полученных за выполнение трудовых обязанностей” направлен на поддержку женщин», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей.
По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит России выстроить системный подход к поддержке семей и укрепить долгосрочные демографические тенденции. Отмечается, что он станет важным шагом на пути к формированию налоговой политики, ориентированной на защиту интересов семей с детьми, и внесет вклад в обеспечение социально-экономической устойчивости страны.
«Хорошо известно, что в число основных причин снижения рождаемости входит целый ряд социальных проблем. Это отсутствие жилья, нестабильность доходов молодых семей, необходимость для родителей совмещать работу с воспитанием детей. Соответственно, перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — рассказал Миронов РИА Новости.