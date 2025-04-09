Север Свердловской области накрыл снегопад

Перед этим снег растаял в нескольких городах, однако высота снежного покрова на утро достигла 3 см в Серове, 10 см в Карпинске, в Ивделе — 11 см, в Североуральске — 18 см, а самый высокий уровень наблюдается в Кытлыме и Атымье, 21 см и 22 см соответственно. Кроме того, снег сохраняется в Висиме (14 см) и на востоке региона — в Тавде (7 см), Таборах (8 см) и Туринске (26 см).