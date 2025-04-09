Новый предмет предложили ввести в школах Казахстана

«Правовая безграмотность — вот настоящая угроза. Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу — с 7 класса ввести в школах обязательный предмет “Закон и порядок”. Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Когда подросток понимает суть закона — он обретает ориентир, а не страх, дисциплину, а не вседозволенность. Информирован — значит вооружен», — написал Асылов.