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Новый предмет предложили ввести в школах Казахстана

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков, передает NUR.KZ.

Берик Асылов на своей странице в X высказался о том, что многие подростки совершают серьезные проступки — от драк до более тяжких преступлений. По его словам, многие из них не знали, что нарушают закон.

«Правовая безграмотность — вот настоящая угроза. Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу — с 7 класса ввести в школах обязательный предмет “Закон и порядок”. Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Когда подросток понимает суть закона — он обретает ориентир, а не страх, дисциплину, а не вседозволенность. Информирован — значит вооружен», — написал Асылов.