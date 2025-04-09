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Анапа расширяет зоны платных парковок

На курорте продолжается работа над расширением зоны платной парковки. В ближайшее время в систему будут включены дополнительные участки на более чем 20 городских улицах.

На улицах Новороссийской, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханской, Владимирской, Горького, Терской, Кати Соловьяновой, Северной, Краснодарской, Красноармейской, Гребенской, Парковой, Чехова, Лермонтова и в проезде Солдатских матерей появятся новые платные парковочные места.

В данный момент специалисты устанавливают дорожные знаки и информационные щиты, после чего будет нанесена соответствующая разметка.

По информации администрации Анапы, с момента запуска системы платных парковок в городской бюджет уже поступило около 25 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие и содержание дорожной инфраструктуры курорта.

Подробная схема расположения платных парковок и актуальная информация для водителей доступна на официальном сайте города, пояснили в пресс-службе администрации Анапы.