Анапа расширяет зоны платных парковок

На улицах Новороссийской, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханской, Владимирской, Горького, Терской, Кати Соловьяновой, Северной, Краснодарской, Красноармейской, Гребенской, Парковой, Чехова, Лермонтова и в проезде Солдатских матерей появятся новые платные парковочные места.
В данный момент специалисты устанавливают дорожные знаки и информационные щиты, после чего будет нанесена соответствующая разметка.
По информации администрации Анапы, с момента запуска системы платных парковок в городской бюджет уже поступило около 25 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие и содержание дорожной инфраструктуры курорта.
Подробная схема расположения платных парковок и актуальная информация для водителей доступна на официальном сайте города, пояснили в пресс-службе администрации Анапы.