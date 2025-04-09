Несколько сотен жителей Новосибирска лишили лицензий на оружие

Как рассказал руководитель отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Сергей Гайдуков, основными причинами для лишения лицензии был добровольный отказ от оружия.
Также в причины вошли административные нарушения и утрата оружия. Добавляется, что в регионе также выдали около 3,5 тысяч новых лицензий.
Портал Сиб.фм также опубликовал список, как именно новосибирцы могут получить лицензию на оружие и какие требования необходимы для этого.