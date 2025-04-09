Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько сотен жителей Новосибирска лишили лицензий на оружие

В Новосибирской области с начала 2024 года аннулировали около 500 лицензий на гражданское оружие.

Источник: Freepik

Как рассказал руководитель отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Сергей Гайдуков, основными причинами для лишения лицензии был добровольный отказ от оружия.

Также в причины вошли административные нарушения и утрата оружия. Добавляется, что в регионе также выдали около 3,5 тысяч новых лицензий.

Портал Сиб.фм также опубликовал список, как именно новосибирцы могут получить лицензию на оружие и какие требования необходимы для этого.