Новосибирская область ужесточила контроль за миграционным законодательством

Спецоперация охватила фермы, придорожные кафе и другие места возможного незаконного трудоустройства мигрантов, в результате чего на нарушителей наложены штрафы на сумму более 1 млн рублей, 13 иностранных граждан подлежат административному выдворению, а 78 лицам запрещен въезд в Россию, при этом особое внимание уделялось исполнению указа президента от 30.12.2024 № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения мигрантов, что свидетельствует о системном подходе властей к решению миграционных вопросов в регионе.