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Новосибирская область ужесточила контроль за миграционным законодательством

Спецоперация охватила фермы, придорожные кафе и другие места возможного незаконного трудоустройства мигрантов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец», направленное на усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.

«В ходе рейдов, проведенных совместно с Росгвардией, прокуратурой и Следственным комитетом, было выявлено 340 правонарушений, включая 208 случаев нарушения режима пребывания иностранных граждан и 26 фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Спецоперация охватила фермы, придорожные кафе и другие места возможного незаконного трудоустройства мигрантов, в результате чего на нарушителей наложены штрафы на сумму более 1 млн рублей, 13 иностранных граждан подлежат административному выдворению, а 78 лицам запрещен въезд в Россию, при этом особое внимание уделялось исполнению указа президента от 30.12.2024 № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения мигрантов, что свидетельствует о системном подходе властей к решению миграционных вопросов в регионе.