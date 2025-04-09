Нижегородские многодетные семьи будут ходить на футбол бесплатно

Новый проект для многодетных семей запустили в Нижегородской области. Теперь они смогут посещать домашние матчи ФК «Пари НН» в Нижнем Новгороде бесплатно, рассказал министр соцполитики региона Игорь Седых.
Чтобы воспользоваться такой льготой, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Сотрудники вышлют промокод для оформления бесплатного билета.
Первый матч «Пари НН» состоится уже 12 апреля на стадионе «Нижний Новгород». Нижегородцы сыграют против «Динамо Москва». До начала игры для посетителей организуют перфоманс на поле и автограф-сессию. Также на площадке будут работать аниматоры, мастер-классы по раскраскам и лепке, фото-зоны, пройдут игры и квизы, а дети смогут попробовать сладкую вату.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дату празднования Дня многодетной семьи утвердили в Нижегородской области.