Нижегородские многодетные семьи будут ходить на футбол бесплатно

Первый матч «Пари НН» состоится уже 12 апреля на стадионе «Нижний Новгород». Нижегородцы сыграют против «Динамо Москва». До начала игры для посетителей организуют перфоманс на поле и автограф-сессию. Также на площадке будут работать аниматоры, мастер-классы по раскраскам и лепке, фото-зоны, пройдут игры и квизы, а дети смогут попробовать сладкую вату.