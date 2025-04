Читай-геймер: в РФ выходит новая книга автора «Кровь, пот и пиксели»

Вскоре после выхода во всем мире третья работа Джейсона Шрейера, самого известного игрового журналиста, появится в России. В оригинале — Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. На русском она называется «Нужно больше золота. Взлет, падение и будущее Blizzard Entertainment». Основная аудитория — геймеры, гики, любители громких корпоративных драм, и все они не останутся разочарованными. Потому что в книге рассказано о 33 годах деятельности скандальной компании Blizzard, подарившей миру «Варкрафт» и «Диабло». «Известия» изучили книгу до того, как она отправилась в печать.