Читай-геймер: в РФ выходит новая книга автора «Кровь, пот и пиксели»

— То, что эта книга сейчас выходит, — замечательно. Это наконец-то раскроет глаза всем тем идеалистам, которые еще до сих пор думают, что игровая индустрия — это такие бабочки, засветившиеся в животе, что это такие милые единорожки, которые писают исключительно радугой. Нет, ни в коем случае. Это отвратительное, жалкое, жуткое место, в котором происходят совершенно страшные вещи. Они уничтожают и губят судьбы очень многих людей. На примере людей, которые работали в Blizzard по 8, 9, 12 лет, которых я знаю очень хорошо и которые были уволены одним днем после сокращения фонда оплаты труда, я могу сказать, что эта студия не ценит тех людей, которые производят прекраснейшие вещи. Гений и коварство, к сожалению, идут рука об руку. И Blizzard — прекрасный представитель именно такого подхода в видеоигровой индустрии, — убежден Александр Кузьменко.