Белоруска пойдет под суд за попытку получить больше лекарства, чем выписал врач

Так, белоруска 1979 года рождения попыталась по рецепту купить большее количество медпрепарата, чем ей выписал врач. Для этого фигурантка подделала рецепт. Провизору предоставленный покупательницей документ показался сомнительным из-за того, что в рецепте было указано подозрительно большое количество лекарства, и она позвонила в милицию.