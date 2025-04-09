Белоруска пойдет под суд за попытку получить больше лекарства, чем выписал врач

Жительница Борисова подделала рецепт, чтобы получить больше лекарства, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
Так, белоруска 1979 года рождения попыталась по рецепту купить большее количество медпрепарата, чем ей выписал врач. Для этого фигурантка подделала рецепт. Провизору предоставленный покупательницей документ показался сомнительным из-за того, что в рецепте было указано подозрительно большое количество лекарства, и она позвонила в милицию.
Оперативники изъяли рецепт и направили его на судебную почерковедческую экспертизу. Исследование выявило, что изначальное содержание рецепта было изменено. Часть записи в графе о наименовании и дозировке медпрепарата вытравили и дописали ныне читаемую запись «зопиклон». А изначально там был знак, который перечеркивал свободное место.
— Дописанная запись была выполнена непосредственно самой покупательницей, — сделали выводы эксперты.
В Борисове женщина подделала рецепт на лекарства. Фото: ГКСЭ.
Борисовчанка призналась, что сама «исправила» рецептурный бланк, так как посчитала, что врач ей по ошибке выписал слишком небольшую дозу лекарства.
Проводится проверка. Напомним, в Беларуси за подделку документов, в том числе медицинских рецептов, грозит уголовное наказание.
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