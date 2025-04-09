Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — заявил Кадыров.