В ночь на 9 апреля в Таганроге сработала ПВО

В ночь на среду, 9 апреля, в Таганроге была объявлена беспилотная опасность. Об этом в 00:36 жителей города предупредила в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Таганрожцам порекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в помещение, а еще не подходить к окнам. Также горожан попросили сохранять спокойствие.
А уже в 7:08 в телеграм-канале главы города появилось сообщение об отбое беспилотной опасности.
Тем временем над Ростовской областью были уничтожены 29 дронов. А в Аксае упавший беспилотник самолетного типа был обнаружен на бельевых веревках многоквартирного жилого дома.