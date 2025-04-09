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В ночь на 9 апреля в Таганроге сработала ПВО

Утром в среду в Таганроге сообщили об отбое беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 9 апреля, в Таганроге была объявлена беспилотная опасность. Об этом в 00:36 жителей города предупредила в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Таганрожцам порекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в помещение, а еще не подходить к окнам. Также горожан попросили сохранять спокойствие.

А уже в 7:08 в телеграм-канале главы города появилось сообщение об отбое беспилотной опасности.

Тем временем над Ростовской областью были уничтожены 29 дронов. А в Аксае упавший беспилотник самолетного типа был обнаружен на бельевых веревках многоквартирного жилого дома.