Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Каргатской ЦРБ

Не все отделения клиники оказались оборудованы пандусами и тактильной информацией.

Источник: ГБУЗ НСО Каргатская ЦРБ

Прокуратура Каргатского района выявила нарушения требований федерального законодательства о защите прав инвалидов в местной ЦРБ. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что у входов в детское, туберкулезное, родильное и инфекционное отделения, а также в приемный покой не установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая схема для инвалидов по зрению.

Кроме того, на входах в родильное и инфекционное отделения больницы не обнаружилось пандусов, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников.

Также организацией не был составлен паспорт доступности объекта для инвалидов.

По результатам проверки прокурор района возбудил административное дело и внес представление главврачу больницы Наталье Губаревой.

«Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — уточнили в прокуратуре, добавив, что устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Каргатской ЦРБ пропали более 2 млн бюджетных рублей.