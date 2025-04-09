Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Каргатской ЦРБ

Прокуратура Каргатского района выявила нарушения требований федерального законодательства о защите прав инвалидов в местной ЦРБ. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что у входов в детское, туберкулезное, родильное и инфекционное отделения, а также в приемный покой не установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая схема для инвалидов по зрению.
Кроме того, на входах в родильное и инфекционное отделения больницы не обнаружилось пандусов, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников.
Также организацией не был составлен паспорт доступности объекта для инвалидов.
По результатам проверки прокурор района возбудил административное дело и внес представление главврачу больницы Наталье Губаревой.
«Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — уточнили в прокуратуре, добавив, что устранение нарушений находится на контроле ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Каргатской ЦРБ пропали более 2 млн бюджетных рублей.