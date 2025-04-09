В Красноярском крае пострадавшие от урагана получат максимум по 25 тысяч рублей

Жители Красноярского края, у которых пострадало имущество от субботнего урагана, могут получить материальную помощь. Её максимальный размер составит 25 тыс. руб.
Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или в отделении социальной защиты населения.
Каждое заявление рассматривает комиссия. Она и решит, какой размер материальной помощи выделить.
Напомним, в сильный ветер огнём было уничтожено 6 домов в Партизанском и Шушенском районах. Помимо этого, была сорвана или повреждена кровля в таких городах, как Красноярск, Канск, Назарово, а также в Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах. А именно пострадали крыши в 28 зданиях (23 соцобъекта, включая 8 школ, детский сад и 5 домов).