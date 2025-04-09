Россиянам объяснили, как увеличить страховую пенсию на 40%

По ее мнению, граждане РФ ответственно относятся к выходу на пенсию и подкованы в этом вопросе. Тем более что Социальный фонд РФ сообщает предпенсионерам информацию в полном объеме. Но не все изучают альтернативы, и в этом их ошибка.