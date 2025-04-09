Россиянам объяснили, как увеличить страховую пенсию на 40%

Как увеличить размер будущей пенсии, рассказали в Госдуме.
Если отложить выход на заслуженный отдых, то пенсия впоследствии будет больше. Однако об этом знают не все россияне, сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее мнению, граждане РФ ответственно относятся к выходу на пенсию и подкованы в этом вопросе. Тем более что Социальный фонд РФ сообщает предпенсионерам информацию в полном объеме. Но не все изучают альтернативы, и в этом их ошибка.
«Вот такие моменты я бы рекомендовала внимательно изучать», — добавила парламентарий.
По ее словам, если у человека есть силы и желание увеличить трудовой стаж, то можно выйти на пенсию позже. И через пять лет размер пенсионных выплат вырастет примерно на 40%.
Однако, прежде чем решиться на этот шаг, необходимо рассмотреть все обстоятельства, оценить свои возможности. Такой совет в интервью «Ленте» дала депутат будущим пенсионерам.