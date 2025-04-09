Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Падалко.
«Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться специализированным органе до окончания срока УДО», — сказал собеседник агентства.
Какой именно орган будет осуществлять надзор за поведением актёра на свободе, адвокат не уточнил.
В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
В среду в связи с условно-досрочным освобождением Ефремов покинул стены белгородской колонии, в которой провел около 4,5 лет за смертельное ДТП в Москве.
Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.