СПбГУ и «Ленфильм» будут совместно готовить студентов

Киностудия «Ленфильм» и Санкт-Петербургский государственный университет подписали новое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-службе городского Комитета по культуре.
— Киностудия станет заказчиком других университетских клиник, выступит местом прохождения студенческих практик и работодателем для выпускников, — говорится в сообщении.
С 2022 года студенты СПбГУ уже участвовали в съемках пяти фильмов, разрабатывали стратегию для соцсетей студии и даже появлялись в массовке. Теперь взаимодействие официально продолжится: киностудия станет площадкой для практики, заказчиком университетских проектов и потенциальным работодателем для выпускников.
Соглашение подписано на фоне непростой ситуации на «Ленфильме». В начале года студию покинул Федор Бондарчук, проработавший председателем совета директоров 13 лет. До этого сменился и генеральный директор. Сейчас киностудией руководит Надежда Андрющенко, а в конце апреля суд рассмотрит иск о банкротстве, поданный ростовской компанией на сумму 6,1 млн рублей.