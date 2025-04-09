СПбГУ и «Ленфильм» будут совместно готовить студентов

Соглашение подписано на фоне непростой ситуации на «Ленфильме». В начале года студию покинул Федор Бондарчук, проработавший председателем совета директоров 13 лет. До этого сменился и генеральный директор. Сейчас киностудией руководит Надежда Андрющенко, а в конце апреля суд рассмотрит иск о банкротстве, поданный ростовской компанией на сумму 6,1 млн рублей.