В Волгограде с 11 апреля запустят 12 дачных автобусов

— Схемы движения по всем 12 дачным маршрутам, обеспечивающим подвоз горожан к 14 СНТ в разных районах города, остаются привычными для волгоградцев. На всех маршрутах для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Отметим, по информации властей, все сезонные маршруты будут обслуживаться перевозчиком МУП «Метроэлектротранс» по такому же расписанию, как и в предыдущие годы. До мая по большинству направлений подвижной состав будет работать по средам, пятницам и выходным дням. С 1 мая традиционно дачников ожидает увеличение количества рейсов.