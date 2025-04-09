В Волгограде с 11 апреля запустят 12 дачных автобусов

— Схемы движения по всем 12 дачным маршрутам, обеспечивающим подвоз горожан к 14 СНТ в разных районах города, остаются привычными для волгоградцев. На всех маршрутах для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.