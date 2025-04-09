Прямые рейсы между Новосибирском и Тбилиси запустят с 15 апреля

Из Новосибирска самолеты будут вылетать по вторникам и субботам в 06:50, а прилетать в Тбилиси в 08:10. Из столицы Грузии рейсы будут отправляться по понедельникам и пятницам в 22:00, а садиться в Толмачево в 05:40 следующего дня. Время для каждого из аэропортов указано местное.