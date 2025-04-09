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Прямые рейсы между Новосибирском и Тбилиси запустят с 15 апреля

Самолеты из Толмачево в столицу Грузии будут отправляться по вторникам и субботам.

Источник: Комсомольская правда

Между Новосибирском и Тбилиси с 15 апреля запустят прямые рейсы. Осуществлять перелеты будет авиакомпания Georgian Airways. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Время в полете составит 4 часа 20 минут, добавили в пресс-службе.

Из Новосибирска самолеты будут вылетать по вторникам и субботам в 06:50, а прилетать в Тбилиси в 08:10. Из столицы Грузии рейсы будут отправляться по понедельникам и пятницам в 22:00, а садиться в Толмачево в 05:40 следующего дня. Время для каждого из аэропортов указано местное.