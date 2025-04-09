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У пьющей матери в Красноярске забрали двух детей

В отношении женщины собран административный материал.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске у семьи, в которой мать употребляет алкоголь, изъяли детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В доме по улице Ольховой полицейские обнаружили оставшихся без присмотра мальчика 2014 и девочку 2018 года рождения. Условия в квартире были антисанитарные. Детей поместили в специализированное учреждение.

Мать 1980 года рождения пришла в полицию на следующий день. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Семья была проблемной, но в сентябре 2024 года ее сняли с учета. Тогда мать посчитали исправившейся. Семью вновь могут поставить на учет.

Ранее полицейские забрали детей у пьяной матери из Рыбинского района.