У пьющей матери в Красноярске забрали двух детей

В Красноярске у семьи, в которой мать употребляет алкоголь, изъяли детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В доме по улице Ольховой полицейские обнаружили оставшихся без присмотра мальчика 2014 и девочку 2018 года рождения. Условия в квартире были антисанитарные. Детей поместили в специализированное учреждение.
Мать 1980 года рождения пришла в полицию на следующий день. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Семья была проблемной, но в сентябре 2024 года ее сняли с учета. Тогда мать посчитали исправившейся. Семью вновь могут поставить на учет.
Ранее полицейские забрали детей у пьяной матери из Рыбинского района.