Администрация Иркутска начала подготовку к пожароопасному сезону

В администрации Иркутска завершилось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Важнейшей темой обсуждения стало обсуждение готовности столицы Восточной Сибири к весенне-летнему пожароопасному сезону. Реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций уже началась, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Профилактика пожаров стала ключевым в фактором в работе служб. По сообщению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска ГУ МЧС России по региону Артема Отришко, в пять раз увеличена площадь покоса сухой травы. Минерализованные полосы обновлены на 146 км. Так власти укрепят защиту городских территорий от пожаров. Также на площади более, чем 87 га провели 20 отжигов растительности. Специалисты уничтожили 13 тысяч тонн мусора, представляющего угрозу возгораний. Также городские власти утверждают состав групп, которые вскоре начнут патрулировать территории городских лесов и другие зоны риска. Профилактическая работа проводится с семьями и школьниками. Им разъясняются правила безопасного обращения с огнем.
«Мы видим, что структурные подразделения, комитеты по округам и специальные службы активно включились в работу. На сегодняшний день схемы взаимодействия
отлажены. Убежден, что работа всех структур даст положительный результат и позволит нам преодолеть пожароопасный сезон максимально спокойно и эффективно», — отметил вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.
Напомним, первые лесные пожары зафиксированы на территории Иркутской области. 8 апреля ликвидировано два возгорания на площади 22 га, еще одно на площади 8 га локализовано. Все три пожара зарегистрированы в Нижнеудинском районе.
Как сообщает прессс-служба правительства Приангарья, причиной двух возгораний стал человеческий фактор, еще одного — переход огня с объектов сельского хозяйства.