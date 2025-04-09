Администрация Иркутска начала подготовку к пожароопасному сезону

Профилактика пожаров стала ключевым в фактором в работе служб. По сообщению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска ГУ МЧС России по региону Артема Отришко, в пять раз увеличена площадь покоса сухой травы. Минерализованные полосы обновлены на 146 км. Так власти укрепят защиту городских территорий от пожаров. Также на площади более, чем 87 га провели 20 отжигов растительности. Специалисты уничтожили 13 тысяч тонн мусора, представляющего угрозу возгораний. Также городские власти утверждают состав групп, которые вскоре начнут патрулировать территории городских лесов и другие зоны риска. Профилактическая работа проводится с семьями и школьниками. Им разъясняются правила безопасного обращения с огнем.