Жителей Новосибирска ждет адская жара в квартирах при аномально теплой погоде

«Иногда, даже при температуре наружного воздуха 8 градусов на протяжении пяти суток, принимается решение продолжать отопительный сезон, с учетом холодного прогноза на последующие дни и климатической нормы для Новосибирска. Это позволяет сохранить тепло в квартирах при нередких майских похолоданиях», — сказал Корниенко.