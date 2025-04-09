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Жителей Новосибирска ждет адская жара в квартирах при аномально теплой погоде

НОВОСИБИРСК, 9 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске в ближайшее время не будут снижать показатели отопления, несмотря на теплую погоду. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Источник: AP 2024

«Иногда, даже при температуре наружного воздуха 8 градусов на протяжении пяти суток, принимается решение продолжать отопительный сезон, с учетом холодного прогноза на последующие дни и климатической нормы для Новосибирска. Это позволяет сохранить тепло в квартирах при нередких майских похолоданиях», — сказал Корниенко.

При этом в ближайшее время в Новосибирской области прогнозируют жаркую погоду. Уже с пятницы столбик термометра поднимется до +23, а в субботу прогнозируют +26 градусов.

В СГК добавили, что сейчас температура теплоносителей находится на минимальном уровне, 75 градусов, что позволяет поддерживать комфортную температуру в домах новосибирцев.

Напомним, жители Новосибирска жаловались, что отопление в новом доме в ЖК «Рафинад» отсутствовало практически всю зиму.