Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 10 апреля

По информации синоптиков, днем в четверг через регион пройдет южный циклон.
«В южной половине ожидаются грозы, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20−25 м/с; в горных районах пройдут сильные осадки, образуются сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица)», — говорится в комментарии.
Вместе с тем, фиксируют специалисты Челябинского ЦГМС, 10 апреля в отдельных районах удержится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), а на юге местами сохранится аномально жаркая погода — температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.
Ранее сообщалось, что волновой циклон, уже формирующийся на холодном фронте, быстро скользнет от Каспийского моря на север через Челябинскую область, где ожидается очень контрастная погода.