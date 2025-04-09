Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 10 апреля

Вместе с тем, фиксируют специалисты Челябинского ЦГМС, 10 апреля в отдельных районах удержится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), а на юге местами сохранится аномально жаркая погода — температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.